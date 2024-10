Meta auf dem Weg zu 625 Dollar? Was du jetzt wissen musst

Meta (WKN: A1JWVX ) hat bei der Meta Connect 2024 eindrucksvoll gezeigt, wie das Unternehmen durch Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) seine führende Position weiter ausbaut. Doch trotz dieser beeindruckenden Fortschritte ist die Aktie aktuell unterbewertet. Während der Kurs bei 572 Dollar liegt, zeigt meine Analyse ein Upside-Potenzial von fast 10 %. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage: Warum wird Meta vom Markt nicht vollständig wertgeschätzt, und welche Chancen ergeben sich daraus?

Meta Connect 2024: Mehr als nur VR und AR

Meta ist längst mehr als nur Facebook. Das Unternehmen setzt massiv auf Technologien der Zukunft und zeigte dies eindrucksvoll auf der Meta Connect 2024. Hier wurden nicht nur die neuesten Entwicklungen im Bereich VR und AR präsentiert, sondern auch die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens, diese Technologien massentauglich zu machen. Das neu vorgestellte VR-Headset „Meta Quest 3S“ soll mit einem Preis von 299,99 US-Dollar den Markt revolutionieren. Dieser Preis erscheint unschlagbar für eine Technologie, die in den nächsten Jahren immer relevanter wird. Meta macht damit einen deutlichen Schritt, um den breiten Markt für VR zu öffnen und sich als führender Anbieter in diesem Bereich zu etablieren.

Aber nicht nur im VR-Sektor will Meta neue Maßstäbe setzen. Die Vorstellung der neuen „Orion AR Glasses“ in einem frühen Entwicklungsstadium zeigt, dass Meta die Grenzen der Technologie weiter ausdehnt. Mit innovativer Steuerungstechnologie wie der Elektromyografie (EMG) will Meta es Nutzern ermöglichen, die AR-Brillen freihändig zu steuern.

Der Fokus liegt auf Holografie und einer neuartigen Steuerung durch Handgesten, unterstützt durch ein Armband. Es wurde aber auch klargemacht, dass diese Technologie noch Jahre von der Marktreife entfernt ist, und Meta plant, die Kosten zu senken, bevor sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Eine schnelle Markteinführung erwarte ich daher nicht. Das langfristige Potenzial dieser Brillen ist aber immens, denke ich. Stell dir vor, du könntest in Zukunft dein Smartphone mit einem Gedanken steuern – genau das hat Meta im Visier.

KI-Übersetzung: ein echter Gamechanger?

Neben den Fortschritten im VR- und AR-Bereich hat Meta auch auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz beeindruckende Fortschritte gemacht. Die auf der Meta Connect 2024 präsentierte KI-Übersetzungstechnologie könnte die Art und Weise, wie wir weltweit kommunizieren, revolutionieren. Nicht nur wird es möglich sein, fremdsprachige Videos in Echtzeit zu übersetzen, sondern die Technologie passt sogar die Lippenbewegungen der Sprecher an die Zielsprache an – eine Funktion, die die Qualität der Übersetzung auf ein ganz neues Level hebt.

Ein weiteres Highlight war die Vorstellung von UFC-Champion Brandon Moreno als Markenbotschafter für diese Technologie. Dies unterstreicht Metas Strategie, sich zunehmend als Luxus-Tech-Unternehmen zu positionieren.

Das langfristige Potenzial: AR als nächster großer Trend

Auch wenn die VR-Technologie beeindruckend ist, liegt das wahre Potenzial von Meta meiner Meinung nach im Bereich der Augmented Reality. Die Nachfrage nach den Ray-Ban Meta Smart Glasses war so hoch, dass sie schneller ausverkauft waren als erwartet. Diese Nachfrage deutet darauf hin, dass AR-Brillen in den kommenden Jahren einen riesigen Markt darstellen könnten. AR hat vielleicht das Potenzial, unser tägliches Leben ebenso zu verändern wie das Smartphone vor einigen Jahren.

Die Orion-AR-Brillen könnten sogar das Smartphone als unser zentrales technologisches Gerät ablösen. Meta arbeitet hart daran, eine Technologie zu entwickeln, die unseren Alltag grundlegend verändert. Stell dir vor, du müsstest kein physisches Gerät mehr in der Hand halten, um zu navigieren, Nachrichten zu schreiben oder Videos anzusehen. All das könnte direkt vor deinen Augen geschehen.

Wie sich Meta von seinen Konkurrenten abhebt

Wenn du Meta mit anderen großen Technologieunternehmen wie Alphabet oder Tencent vergleichst, fällt schnell auf, dass Meta in den vergangenen Jahren eine beeindruckendere Kursentwicklung hingelegt hat. Im vergangenen Jahr stieg die Aktie um satte 92 %, während Alphabet nur 27 % zulegen konnte und Tencent bei rund 45 % lag.

Meta überzeugt jedoch nicht nur durch starke Kursgewinne, sondern auch durch seine beeindruckende Profitabilität. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen operativen Gewinn von 14,8 Mrd. US-Dollar und eine operative Marge von 38 %. Damit steht Meta deutlich besser da als viele seiner Konkurrenten, die zwar ebenfalls stark wachsen, aber oft weniger profitabel sind.

Meta hat im Jahr 2023 beeindruckende 51,4 Mrd. US-Dollar an Nettogewinn erwirtschaftet, eine Steigerung von über 400 % im Vergleich zu 2016. Der freie Cashflow belief sich auf 49,5 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von über 130 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Cashflows geben Meta die nötige Flexibilität, um weiter in die Zukunft zu investieren, ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden.

Ein weiterer Punkt, der für Meta spricht, ist die beeindruckende Kapitalrückführungsstrategie. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Aktien im Wert von 41,5 Mrd. US-Dollar zurückgekauft, was das Vertrauen des Managements in die langfristige Wertentwicklung unterstreicht. Wenn ein Unternehmen in diesem Ausmaß Aktien zurückkauft, bedeutet das in der Regel, dass es die eigenen Aktien als unterbewertet ansieht – ein gutes Zeichen für dich als Anleger.

Ist Meta unterbewertet?

Ja! Meine Analyse zeigt, dass der faire Wert der Meta-Aktie bei 625 US-Dollar liegt. Die Aktie ist also derzeit klar unterbewertet. Der aktuelle Kurs von 572 Dollar stellt eine interessante Einstiegsmöglichkeit dar, insbesondere wenn man die Wachstumsprognosen des Unternehmens berücksichtigt.

Laut meinen Prognosen wird Meta in den nächsten zehn Jahren seinen Umsatz von 188 Mrd. Dollar auf deutlich über 500 Mrd. Dollar steigern können. Der Nettogewinn kann im gleichen Zeitraum auf mehr als 180 Mrd. US-Dollar wachsen.

Mein Fazit

Meta hat mit der Meta Connect 2024 seine Innovationskraft unter Beweis gestellt und seine ambitionierten Pläne in den Bereichen KI und AR weiter vorangetrieben. Trotz dieser Fortschritte zeigt meine Bewertung, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Die Aktie bietet dir eine attraktive Renditechance von bis zu 11 % pro Jahr. Wer jetzt investiert, kann vom starken Wachstumspotenzial und der soliden Cashflow-Entwicklung des Unternehmens profitieren. Meta ist auf dem Weg zu 625 Dollar – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um diese Chance zu nutzen.

Der Artikel Meta auf dem Weg zu 625 Dollar? Was du jetzt wissen musst ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Meta Platforms.

Aktienwelt360 2024