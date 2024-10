In 30 Tagen das monatliche Dividendeneinkommen verdoppeln – so einfach geht’s

Die Verdoppelung des monatlichen Dividendeneinkommens in nur 30 Tagen mag auf den ersten Blick wie eine kühne Behauptung erscheinen, ist aber mit der richtigen Strategie, Planung und Ausdauer durchaus möglich. Dabei geht es natürlich nicht um die sofortige Erhöhung der Rückflüsse innerhalb eines Monats, sondern um das Dividendenpotenzial über das Jahr gesehen.

Dividenden werden – wie die meisten wissen – jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich ausgezahlt. In seltenen Fällen gibt es sogar monatliche Dividenden oder zwischendurch Sonderdividenden.

Auf den Punkt gebracht: Wie kann man sein Dividendeneinkommen verdoppeln?

Der Schlüssel zur monatlichen Dividendenverdoppelung liegt in einer geschickten Kombination aus der Auswahl der richtigen Aktien, der Überprüfung des Portfolios und der Nutzung spezieller Anlagestrategien. Schauen wir uns heute einmal an, wie man dieses Ziel in einem überschaubaren Zeitraum problemlos erreichen kann.

Portfolio umstrukturieren

In diesem Zusammenhang kann es zunächst wichtig sein, das eigene Depot gründlich zu analysieren. Häufig halten Anleger Aktien, die keine oder nur eine geringe Dividende abwerfen. Hier liegt jedoch eine der größten Chancen verborgen.

Denn durch den Verkauf von Dividendentiteln mit schwacher Performance oder durch die Eliminierung von Dividendentiteln ohne Wachstumspotenzial zugunsten von Titeln mit höheren Ausschüttungen und Wachstumspotenzial kann das Dividendeneinkommen schnell gesteigert werden. Auch die Bereinigung des Depots von dividendenlosen Aktien mit geplatzten Wachstumshoffnungen kann sinnvoll erscheinen.

Eine solche Umschichtung muss dabei nicht zwingend riskant sein – es gibt zahlreiche solide Unternehmen mit verlässlichen Dividenden, die dennoch eine überdurchschnittliche Rendite bieten. Ein Beispiel ist Altria (WKN: 200417). Aber auch Aktien wie die der Allianz (WKN: 840400) oder Nestlé (WKN: A0Q4DC) können aufgrund ihrer soliden Dividendenhistorie interessante Beimischungen sein.

Auch hier gilt es, die Risiken der einzelnen Aktien genau abzuwägen. Zu hohe Dividendenrenditen können manchmal auf hausgemachte Probleme hindeuten.

Aktien mit vierteljährlicher Dividende

Ein weiterer Ansatz besteht darin, gezielt nach Unternehmen zu suchen, die in kurzen Abständen Dividenden ausschütten. Während die meisten deutschen Unternehmen ihre Dividenden einmal im Jahr ausschütten, meist nach den Hauptversammlungen zwischen April und Juli, sind im Ausland Quartals- oder Halbjahresdividenden üblich.

Durch eine höhere Beimischung solcher Aktien kann man am Ende die Dividendenströme besser über das Jahr verteilen. REITs (Real Estate Investment Trusts) und bestimmte geschlossene Investmentfonds bieten zudem öfters monatliche Dividenden und eignen sich daher besonders für diese Strategie. Allerdings muss man auch bereit sein, deren spezifische Risiken zu tragen.

Dividenden reinvestieren und Depot aufstocken

Schließlich kann es sinnvoll sein, die nun regelmäßig fließenden Dividenden zur Wiederanlage zu nutzen. Dabei werden die erhaltenen Dividenden direkt in weitere Aktien desselben Unternehmens reinvestiert, was wiederum die Dividendenbasis verbreitert.

Aber auch andere spannende Aktien mit hohen Dividendenrenditen und Wachstumspotenzial können geeignet sein. Der Vorteil: Durch dieses kontinuierliche Schneeballsystem kann sich das monatliche Dividendeneinkommen schneller verdoppeln.

Neben der Auswahl der richtigen Aktien und der Reinvestition bereits erhaltener Dividenden kann auch eine Erhöhung des Depotvermögens im Allgemeinen viel bewirken. Dieser Prozess kann aktiv unterstützt werden, indem – soweit finanziell möglich – kurzfristig zusätzliches Kapital für den Kauf von Dividendenaktien eingesetzt wird. Das Augenmerk sollte dabei auf langfristig ungenutztem Kapital liegen.

Fazit zur Verdoppelung des monatlichen Dividendeneinkommens in 30 Tagen

Eine Verdoppelung des monatlichen Dividendeneinkommens könnte in 30 Tagen durch eine Kombination aus intelligenter Umschichtung in renditestärkere Dividendentitel, der Auswahl von Dividendentiteln mit kürzeren Ausschüttungsintervallen und dem geschickten Einsatz von zusätzlichem Kapital durchaus machbar sein. Die richtige Mischung aus Strategie und Einzelinvestment ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

