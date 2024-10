Rheinmetall - Neuralgische Chartmarke

Nachdem wir bei der Rheinmetall-Aktie zuletzt eher Discount-Zertifikate diskutierten, könnte der Titel nun für Traderinnen und Trader wieder interessant werden. Schließlich bilden die jüngsten Wochentiefs bei 478,60/472,30 EUR im Zusammenspiel mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 486,64 EUR) und dem Korrekturtrend seit April (akt. bei 482,01 EUR) ein massives Unterstützungskreuz. Anlegerinnen und Anleger lieben solche Schlüsselniveaus, welche eine klare Absicherung auf der Unterseite ermöglichen. Was gen Norden aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein nachhaltiger Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Mitte August (akt. bei 522,90 EUR). Als Lohn der Mühen winkt im Erfolgsfall ein neues Allzeithoch jenseits der bisherigen Rekordstände von 569,00/571,80 EUR. Einen Fingerzeig in Sachen „Ausbruch“ liefert möglicherweise der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke sowie die mittlerweile wieder stark zusammengezogenen Bollinger Bänder. Gerade letzteres war in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls. Eine enge Absicherung auf Basis der o. g. Kreuzunterstützung sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.