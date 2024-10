Tourismus-Beauftragter sieht deutsche Olympia-Bewerbung positiv

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Dieter Janecek, unterstützt eine Olympia-Bewerbung aus Deutschland.

"Wir begleiten das positiv", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Ich finde es gut, wenn wir da ins Rennen gehen - auch in dem Bewusstsein, dass wir es vielleicht verlieren können, weil andere ja auch ins Rennen gehen." Deutschland könne Großsportereignisse - insbesondere wenn sie nachhaltig gestaltet seien - auf die Beine stellen. "Das haben wir jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft gut gezeigt", sagte der Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus.

"Ich glaube, auch Olympia in Paris war im Wesentlichen ein Erfolg", sagte Janecek. "Dem Sport ist es nicht gedient, wenn sportliche Großveranstaltungen vorrangig in Autokratien stattfinden." Das sei ein anderes Erlebnis, "als wenn sie in freien Demokratien zu nachhaltigen Prinzipien stattfinden".

Olympische Spiele gab es bisher nur selten in Deutschland. 1936 in Garmisch-Partenkirchen (Winterspiele) und in Berlin (Sommerspiele) sowie 1972 in München (Sommerspiele). Seitdem scheiterten Bewerbungen - nicht zuletzt mangels Unterstützung der Bevölkerung. Deutschland bewirbt sich aber um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2040. Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser hat im August am Rande der Olympischen Spiele in Paris die gemeinsame Erklärung für eine deutsche Bewerbung 2040 unterzeichnet. Das Verfahren soll 2025 beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eingeleitet werden.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)