Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Kloppos Comeback

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Kloppos Comeback:

"Jürgen Klopp wird neuer globaler Fußball-Chef bei Red Bull. Ausgerechnet. Gerade seine enge Verbundenheit zu Traditionsklubs machte ihn zur Projektionsfläche für Fans, die Kommerzialisierung und Investorengelder für das Böse schlechthin halten. Vielleicht war das naiv, aber Klopp lebte auch von diesem Image. So platzt mit dieser Unterschrift ein stückweit der Traum, dass "echte Liebe" im harten Fußballbusiness noch einen Platz hat. Mit einer Brause-Dose in der Hand kann man nicht 'You'll Never Walk Alone' singen."/yyzz/DP/he