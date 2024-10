Negative Reaktion auf Robotaxi-Event | Berichtssaison startet solide

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Reaktion auf die Ergebnisse der Banken ist positiv, mit BlackRock, J.P. Morgan und Wells Fargo auf der Gewinnerseite. Fastenal meldet zwar gemischte Zahlen, tendiert aber trotzdem freundlich. Tesla steht nach dem Robotaxi-Event unter Druck. Es mangelte zum einen an Details und es gab keine weiteren Details zum Launch des preiswerteren Tesla-Modells im ersten Halbjahr 2025. Goldman Sachs hebt heute Morgen die Kursziele von NVIDIA weiter an, und auch die Reaktionen zu dem gestrigen AMD-Event fallen an der Wall Street überwiegend positiv aus.



00:00 Intro

00:22 Tesla: Robotaxi-Event | Analysten

04:22 AMD | Nvidia

07:40 Netflix

09:05 Berichtssaison: Banken (u.a. Wells Fargo)

11:25 Renditen steigen | Zinsen | US Wahlkampf

13:45 BlackRock | Bank of America | Fastenal

14:22 Netflix | Versicherungsverluste

15:55 Ausblick (EZB, China Wirtschaft)

16:58 Highlights nächste Woche (u.a. ASML)

18:10 Bank of America | Geopolitik

19:05 Saisonale Trends ausgehebelt



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke