Nestle-Chef krempelt Konzernführung um

Zürich (Reuters) - Der neue Nestle-Konzernchef Laurent Freixe baut die Führung des Nahrungsmittelriesen um.

Die bisher separaten Regionen Lateinamerika und Nordamerika würden zur Zone Nord- und Südamerika zusammengeführt, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Leitung des Bereichs werde vom bisherigen Nordamerika-Chef Steve Presley übernommen. Das China-Geschäft werde Teil der Zone Asien, Ozeanien und Afrika. Die Konzernleitung dampft Freixe zum neuen Jahr auf 13 von gegenwärtig 15 Mitgliedern ein. "Mit dieser Neuaufstellung werden alle Schlüsseleinheiten, welche unsere Finanzergebnisse und unseren unternehmerischen Wandel befördern, nun direkt an mich berichten", erklärte der Franzose. "Dies wird von entscheidender Bedeutung sein, da wir uns jetzt noch stärker auf Konsumenten und Kunden ausrichten, das Investment in unsere Marken und Innovation wieder hochfahren, um Marktanteile zu gewinnen und unser Wachstum zu beschleunigen."

