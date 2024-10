Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Sprachkompetenz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Sprachkompetenz:

"Ob in der Schule, im Beruf oder im Privatleben: Sprache ist und bleibt der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Wer Gesprochenes nicht richtig versteht, sich selbst nicht präzise ausdrücken kann oder auch Probleme hat, zu lesen und zu schreiben, gerät schnell ins Abseits. Dabei liegt die Hauptverantwortung nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Elternhäusern. Öfter mal das Smartphone weglegen und zum Buch greifen, den Kindern vorlesen, miteinander diskutieren oder auch mal wieder den Kniffelbecher hervorholen und miteinander spielen und interagieren: Bei allem technischen Komfort und den zahlreichen digitalen Ablenkungsfallen hilft zuweilen die Rückbesinnung auf das Miteinander in der realen Welt."/yyzz/DP/he