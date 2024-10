Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu steigende Krankenkassenbeiträge

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu steigenden Krankenkassenbeiträge:

"Ein großes Ärgernis sind die politischen Gründe für den Beitragsschub in der Kranken- und in der Pflegeversicherung. Die Ampelregierung in Berlin lässt Kassenpatienten ebenso hängen wie die Arbeitgeber. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schafft es nicht, das Geld beim Finanzminister lockerzumachen, das nötig ist, um die vielen versicherungsfremden Leistungen zu finanzieren. Und so müssen die Beitragszahler für die Rentenbeiträge pflegender Angehöriger ebenso aufkommen wie für die Pflegesonderausgaben aus der Corona-Zeit. Dabei sind das Lasten, die alle - auch Beamte, Pensionäre und Selbstständige - mittragen müssten. Das gilt erst recht für die Krankenkassenbeiträge der Bürgergeldempfänger. Anstatt Chiphersteller und Meyer-Werft zu subventionieren, sollte die Ampel dafür sorgen, dass alle für versicherungsfremde Leistungen aufkommen. Kassenpatienten und Unternehmen sind nicht die Melkkühe des deutschen Sozialstaates."/DP/jha