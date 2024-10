SMARTBROKER+ startet täglich verfügbares Zinskonto: 3% p.a. Zinsen

EQS-Media / 21.10.2024 / 07:30 CET/CEST



Leicht verständlich, transparent, attraktiver Zinssatz:

Das neue Zinskonto von SMARTBROKER+

Mit einem Zinssatz von derzeit 3 Prozent eines der Spitzenprodukte am deutschen Markt

Einlagensicherung bis 100.000 Euro

Fokus auf einfache Handhabung, klare Strukturen, Transparenz und Sicherheit

Flexibles Kapital für Trader und Altersvorsorge

Berlin, 21. Oktober 2024

SMARTBROKER+ erweitert sein Produktportfolio und bietet seinen aktiven Kundinnen und Kunden ab sofort die Möglichkeit, ein flexibles Zinskonto zu eröffnen. Mit einem attraktiven Zinssatz von aktuell 3 % p. a. gehört das neue Angebot zu den Spitzenreitern auf dem deutschen Markt und bietet sowohl für Trader als auch für Personen, die ihre Altersvorsorge aufbauen möchten, eine attraktive Lösung.

Das Zinskonto überzeugt durch Sicherheit, Flexibilität und Transparenz. Kunden können ihr Kapital jederzeit abrufen und so flexibel auf Marktchancen reagieren, ohne auf attraktive Zinsen verzichten zu müssen. Ideal für Anleger, die kurzfristige Trading-Möglichkeiten nutzen oder Kapital sicher zwischenparken möchten, während sie auf den richtigen Zeitpunkt zum Investieren warten.

SMARTBROKER+ legt besonderen Wert auf eine klare und verständliche Struktur des neuen Angebots. Es handelt sich um ein klares und leicht verständliches Zinskonto, ohne komplizierte Strukturen – kein Aktionszins, keine Investitionen in Sondervermögen wie Geldmarktfonds oder -ETFs. Das Kapital der Kundinnen und Kunden wird sicher bei der Baader Bank hinterlegt.

Vorteile des Zinskontos im Überblick:

Attraktiver Zinssatz von 3 % p. a.: Die Verzinsung gehört zu den besten Angeboten auf dem deutschen Markt.

Kein Aktionszins: Der Zinssatz passt sich automatisch nach klaren Vorgaben an und entspricht immer dem EZB-Leitzins (der ab dem 23.10.2024 bei 3,25 % liegt) abzüglich 0,25 Prozentpunkte, sodass der Zinssatz nach der jüngsten Anpassung der EZB bei 3% liegt.

Tägliche Verfügbarkeit: Kapital ist jederzeit verfügbar, Trading täglich möglich, Überweisungen auf das interne Verrechnungskonto werden am selben Tag durchgeführt.

Sicherheit: Das Vermögen wird bei der Baader Bank verwahrt und durch die deutsche Einlagensicherung bis zu einem Cashbetrag von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

Einfache Bedingungen: Kunden, die mindestens drei Transaktionen (Orders oder Sparpläne) pro Quartal durchführen, profitieren von dem attraktiven Zinssatz. Der Zins gilt für den Cashbetrag von bis zu 100.000 Euro auf dem Zinskonto.

Flexibles Kapital für verschiedene Anlagestrategien

Für Trader ist das Zinskonto eine perfekte Ergänzung: Es ermöglicht, Kapital flexibel zu parken, während die Anlegerinnen und Anleger auf optimale Marktsituationen warten. Das Geld bleibt jederzeit abrufbar, um kurzfristige Investmentchancen zu nutzen.

Auch für die Altersvorsorge bietet das Zinskonto eine sichere und transparente Lösung. Kunden können ihr Kapital geschützt und flexibel verwahren, während sie langfristige Investitionsstrategien für ihre Rente planen. Mit mindestens drei Transaktionen pro Quartal profitieren Anlegerinnen und Anleger auch hier von den derzeit 3 % Zinsen p. a.

Innovatives Produktangebot für aktive Anleger

SMARTBROKER+ ergänzt mit dem neuen Zinskonto sein bereits vielfältiges Angebot. Anleger können an 29 deutschen und internationalen Börsen handeln, für den Handel mit Derivaten stehen zudem außerbörsliche Handelsplätze zur Verfügung. Das Produktspektrum reicht von Aktien, ETFs und Fonds über Anleihen und Derivaten bis hin zu Krypto-ETPs und seit neustem auch Krypto-Coins via Wallet. Besonders hervorzuheben ist das Preismodell des SMARTBROKER+, das den Broker bereits preislich an die Spitze des Wettbewerbs gestellt hat: Über gettex kann ab einem Ordervolumen von 500 Euro für 0,00 Euro gehandelt werden, bis 500 Euro liegt der Preis pro Order bei 1,00 Euro.

Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, betont: „Unser Ziel ist es, für aktive Anlegerinnen und Anleger das mit Abstand beste Produkt zu bauen und nachhaltig die besten Konditionen zu bieten. Dafür verzichten wir auf Lockangebote und gehen auch keine Kompromisse bei der Anzahl der Handelsplätze oder Produktpartner ein.“

Im September wurde SMARTBROKER+ von Biallo als „Bester Broker“ ausgezeichnet – ein Beleg für die herausragenden Konditionen und das innovative Angebot, das sich von der Konkurrenz abhebt.

Über die Smartbroker-Gruppe:

Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – einen Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

