Allianz vor Wechsel des Versicherungs-Partners in Indien

Bangalore (Reuters) - Die Allianz steht vor einem Wechsel ihres Versicherungspartners in Indien.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Insider, der Münchner Versicherer und die zum Imperium des Milliardärs Mukesh Ambani (Reliance Industries) gehörende Jio Financial Services sprächen über die Gründung eines gemeinsamen Lebens- und eines Sachversicherers. Der langjährige Partner der Allianz in dem stark wachsenden indischen Markt, Bajaj Finserv, hatte am Dienstag erklärt, die Deutschen wollten aus den beiden Gemeinschaftsunternehmen mit Bajaj aussteigen, aber in Indien präsent bleiben.

"Die Allianz hat Bajaj angezeigt, dass sie angesichts ihrer strategischen Prioritäten aktiv einen Ausstieg aus den Lebens- und Komposit-Joint Ventures erwägt", teilte Bajaj Finserv in einer Pflichtmitteilung mit. Die Gespräche darüber seien aber in einem frühen Stadium. Bajaj Finserv hält jeweils 74 Prozent an den 2001 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen. In der Sachversicherung ist Bajaj Allianz einer der größten privaten Versicherer Indiens, Bajaj Allianz Life gehört zu den schnellst wachsenden Lebensversicherern mit einem verwalteten Vermögen von mehr als einer Billion Rupien (umgerechnet gut zehn Milliarden Euro). Laut Bloomberg beklagte die Allianz einen zu geringen Einfluss und wollte die Beteiligung an den Joint Ventures mit einem Preisnachlass aufstocken. Doch das habe Bajaj Finserv verweigert.

Jio Financial war erst im vergangenen Jahr aus der Reliance Group herausgelöst worden. Das junge Unternehmen bietet Auto-, Fahrrad-, Kranken- und Lebensversicherungen an. Jio Financial und die Allianz wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu ihren Plänen äußern.

