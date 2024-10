ANALYSE-FLASH: RBC startet Oracle mit 'Sector Perform' - Ziel 165 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 165 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Er schätze die marktführende Position des Softwarekonzerns im Bereich Datenbanken und den laufenden Wandel in Richtung Cloud-Geschäft, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bedenken habe er aber hinsichtlich des starken Wettbewerbs und der Nachhaltigkeit einiger jüngster Wachstumstreiber./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 00:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 00:16 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

