Startup Untether stellt KI-Chip für Endgeräte vor

San Francisco (Reuters) - Die kanadische Firma Untether hat einen KI-Spezialprozessor für Endgeräte vorgestellt.

Der weltweite Markt hierfür werde bis 2027 ein Volumen von 102 Milliarden Dollar erreichen, prognostizierte Bob Beachler, der Produktchef des Startups, in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Der Chip "240 Slim" soll unter anderem in selbstfahrenden Autos oder Landmaschinen eingebaut werden. Er dient dazu, einige der für Künstliche Intelligenz (KI) notwendigen Berechnungen lokal und stromsparend auszuführen. Hochmoderne Smartphones und PCs sind für solche Zwecke mit Neural Processing Units (NPUs) ausgerüstet.

Die in den Rechenzentren verbauten Hochleistungschips von Nvidia sind zwar rechenstärker, verbrauchen aber auch große Mengen an Strom. Mercedes-Benz hat angekündigt, Untether-Produkte in der kommenden Generation selbstfahrender Autos einsetzen zu wollen.

