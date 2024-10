Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ampel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ampel:

"In Zeiten freilich der vom Bundeskanzler ja selbst erklärten und angestoßenen Zeitenwende, die wahrlich auf einigen Feldern nötig ist, ist Führung mehr als gefragt. Zumindest Beschlussfähigkeit, und zwar nicht im Sinne körperlicher Anwesenheit, sondern politischer Durchsetzungskraft. Offensichtlich feilen alle Ampelparteien schon an einer Exit-Strategie inklusive eines tragfähigen Narrativs nach dem Motto: An uns jedenfalls lag's nicht. Klar ist auch, dass es eine Mehrheit jenseits dieser Koalition gibt, eine bürgerliche Mehrheit. Solche Wähler sind nicht nur in der erstarkten und zur Regierung bereiten Union zu finden, sondern nahezu im gesamten Parteienspektrum. Das Experiment dieser Ampel jedenfalls (.) scheint gescheitert. Jede Partei mag nun für sich abwägen, welcher Schritt sich für sie am meisten auszahlt."