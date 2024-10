Coinbase Aktie tiefrot – Enttäuschung über Quartalszahlen überwiegt

Die US-amerikanische Kryptobörse Coinbase gab am Mittwoch einen Anstieg des Konzernumsatzes um über 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar bekannt. Analysten hatten im Vorfeld allerdings mit einem Anstieg auf 1,26 Milliarden Dollar gehofft. Der Gewinn mit 0,30 Dollar je Anteilsschein konnte die Erwartungen ebenfalls nicht erfüllen.

Die Handelsumsätze konnten sich im Berichtszeitraum auf 185 Milliarden Dollar verdoppeln. Profitieren konnte der Betreiber nicht zuletzt durch die Zulassung sogenannter börsengehandelter ETFs auf Basis von Bitcoin (BTC) und Ether (ETH).

Bitcoin-Allzeithoch weiter in Schlagdistanz – Dreh- und Angelpunkt bleibt die US-Wahl

Auch am Donnerstag befindet sich das Bitcoin-Allzeithoch weiterhin in Schlagdistanz. Der Respekt vor dem Rekordhoch ist offensichtlich jedoch noch zu groß. Insbesondere technische Verkäufe könnten Anleger nun mehr als eine Portion Geduld abverlangen. Für viele Investoren scheint das Rekordhoch ein Etappenziel darzustellen und damit eine Möglichkeit, um durchzuatmen und Kasse zu machen.

Sollte Donald Trump auf den finalen Meilen bis zur US-Wahl in den Umfragen weiter zulegen, könnte dies den entscheidenden Faktor für ein neues Rekordhoch darstellen. Anleger antizipieren zusehends einen Wahlsieg Trumps und damit eine rosige Zukunft für die Branche in den USA.

Auch eine möglicherweise damit einhergehende signifikante Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten dürfte die Attraktivität von Bitcoin erhöhen.