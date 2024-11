Zahl der Verletzten nach Raketenangriff in Charkiw steigt

KIEW (dpa-AFX) - Nach einem russischen Raketenangriff auf eine Polizeistation in Charkiw im Osten der Ukraine ist die Zahl der Verletzten auf 46 gestiegen. Am Abend war noch von 30 Verletzten die Rede. Nach Behördenangaben wurden 36 Polizisten, ein Sanitäter und neun Zivilisten verletzt. Ein Mensch kam ums Leben. Nach ersten Ermittlungen war die Polizeidienststelle von mindestens zwei Raketen getroffen worden. Charkiw war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel russischer Luft- oder Raketenangriffe. Ziel dieser oft wahllos wirkenden Angriffe ist es nach Meinung von Experten auch, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie Druck auf die Führung des Landes ausübt, den Krieg zu beenden./cha/DP/zb