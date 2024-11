Erneutes Spitzentreffen der FDP mit Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Bundestagsfraktion hat für Montag (13.00) erneut zu einem Spitzentreffen mit Wirtschaftsverbänden eingeladen. Zu dem "wirtschaftspolitischen Spitzengespräch" werden Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, Fraktionschef Christian Dürr sowie zahlreiche Vertreter von Verbänden erwartet. Darunter sind der Handelsverband HDE, der Autoverband VDA und Verbände der Bauindustrie.

Lindner hat in einem am Freitag bekanntgewordenen Grundsatzpapier eine Kehrtwende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik gefordert. Das Papier verschärft den Richtungsstreit in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Am vergangenen Dienstag hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) einen Industriegipfel angesetzt, zu dem aber weder Lindner noch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eingeladen waren. Die FDP sprach ebenfalls am Dienstag mit fünf Verbänden, die nicht am Kanzler-Gipfel teilnahmen. Scholz plant am 15. November einen erneuten Industriegipfel, wieder ohne Habeck und Lindner. Die Ampel streitet derzeit über den richtigen Kurs in der Wirtschafts- und Finanzpolitik./hoe/DP/men