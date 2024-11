Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Rutte

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft an diesem Montag in Berlin Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der frühere niederländische Ministerpräsident hatte das Amt am 1. Oktober übernommen und wird im Bundeskanzleramt bei seinem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren empfangen. Bei dem geplanten anschließenden Gespräch stünden sicherheitspolitische Themen im euro-atlantischen Raum im Mittelpunkt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Die Nato blickt aktuell besorgt auf eine mögliche Beteiligung nordkoreanischer Truppen am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Weiße Haus spricht von bis zu 8.000 Soldaten aus Nordkorea, die im westrussischen Gebiet Kursk stünden. Washington geht von einem baldigen Kampfeinsatz dieser Einheiten aus. Weitere könnten folgen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Anwesenheit nordkoreanischer Soldaten im eigenen Land nicht bestritten. Er verwies darauf, dass auch die Ukraine auf Personal aus Nato-Staaten zurückgreife./abc/DP/men