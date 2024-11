ROUNDUP: Grünen-Fraktionschefin bekennt sich zur Ampel

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat sich ausdrücklich zum Fortbestand der Ampel-Koalition bekannt. "Wir wollen in dieser Koalition Verantwortung übernehmen", betonte sie in Berlin und verwies auf die Herausforderungen durch die US-Wahlen, die Wirtschaftsflaute und den Klimaschutz. "All das ist ein Auftrag, was hinzukriegen. Und all das ist kein Auftrag dafür wegzulaufen."

Vor diesem Hintergrund rief Dröge die Koalitionspartner zur Mäßigung auf: "Es ist jetzt nicht die Zeit dafür, sich gegenseitig mit den radikalsten Vorschlägen zu überbieten", mahnte Dröge. "Wir brauchen gemeinsame Lösungen." Im Gegensatz dazu sei das jüngste Positionspapier des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner eine Provokation, für die sie kein Verständnis habe.

Linder wies den Vorwurf der Provokation postwendend zurück. Viele Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft fänden seine Vorschläge sinnvoll für Wachstum und Arbeitsplätze. "Gegenvorschläge sind willkommen", schrieb der Finanzminister auf der Plattform "X". "Nur Nichtstun ist keine Option."/ax/DP/mis