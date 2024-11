Aktien New York Schluss: Kursrally geht im Tech-Sektor weiter - Fed kein Treiber

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug am US-Aktienmarkt nach dem Wahlsieg von Donald Trump hat am Donnerstag vor allem im Technologiesektor seine Fortsetzung gefunden. Sinkende Renditen am Anleihemarkt halfen dabei.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank hatte auf die Kurse keinen Einfluss. Die Fed senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, damit hatten Marktteilnehmer gerechnet. Notenbankchef Jerome Powell wollte sich auf der Pressekonferenz nicht genauer zu möglichen Auswirkungen einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump auf die Geldpolitik äußern.

An der Wall Street und an der Technologiebörse Nasdaq erreichten die Indizes Rekordhöhen. Der Nasdaq 100 kletterte erstmals über 21.000 Punkte und schloss mit einem Plus von 1,54 Prozent bei 21.101,57 Zählern. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag prozentual unverändert bei 43.729,34 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 5973,10 Punkte hoch./ajx/he