Qualcomm erwartet Gewinn und Umsatz über Vorhersagen

Frankfurt/San Francisco (Reuters) - Qualcomm erwartet im laufenden Quartal dank einer Erholung auf dem Smartphone-Markt Gewinn und Umsatz über den Expertenvorhersagen.

Es werde einen Umsatz von 10,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar mit sich bringen, sagte der weltgrößte Anbieter von Smartphone-Chips am Mittwoch nach US-Börsenschluss voraus. Experten erwarten nach LSEG-Daten knapp 10,6 Milliarden Dollar und 2,86 Dollar je Aktie. Die Qualcomm-Aktie legte nachbörslich zunächst um elf Prozent zu.

Im abgelaufenen Quartal bis Ende September hatten diese Kennzahlen bei 10,2 Milliarden Dollar und 2,69 Dollar je Aktie gelegen, teilte der kalifornische Konzern weiter mit. Analysten hatten mit einem Anstieg der Erlöse um gut 14 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 2,56 Dollar je Aktie gerechnet.

In der vergangenen Woche hatten die Rivalen AMD und Intel gemischte Zahlen vorgelegt. Bei Ersterem überschattete ein schwacher Ausblick die starken Quartalsergebnisse, während Letzterer trotz eines Milliarden-Verlustes optimistisch in die Zukunft blickt.

Überschattet werden die Quartalsergebnisse von einem Patentstreit mit dem Chip-Designer Arm, auf dessen Entwürfen praktisch alle Qualcomm-Prozessoren basieren. In diesem Zusammenhang hatte Arm einen Lizenzvertrag gekündigt, wodurch ein Verkaufsstopp für Qualcomms "Snapdragon X Elite" droht. In diesen für das Betriebssystem Microsoft Windows entwickelten Chip setzt das Unternehmen große Hoffnungen. Einige in diesem Prozessor eingesetzte Technologien sollen auch in Smartphone-Produkten eingesetzt werden, um mehr KI-Berechnungen direkt auf den Geräten ausführen zu können.

