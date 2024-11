Insider - Delivery Heros Nahost-Tochter geht nächste Woche an die Börse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der Lebensmittel-Lieferdienst Delivery Hero bringt seine Nahost-Tochter Talabat Insidern zufolge in der kommenden Woche in Dubai an die Börse.

Der Startschuss für den Gang auf das Börsenparkett könne schon am Montag fallen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Börsengang könne ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro haben. Talabat und Delivery Hero wollten die Informationen nicht kommentieren.

Durch das Debüt rücke eine Sparte ins Rampenlicht, die bislang im Gesamtkonzern eher untergehe, hatte Analyst Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies im August geschrieben, als Delivery Hero den Börsengang angekündigt hatte. Der Lieferdienst ist im Nahen Osten und Nordafrika aktiv. Die angebotenen Aktien sollen alle aus dem Bestand von Delivery Hero kommen, hatte das Unternehmen angekündigt. Der Berliner Konzern wolle aber die Mehrheit an Talabat behalten. Talabat war 2004 in Kuwait gegründet worden. Delivery Hero hatte sich 2015 die Mehrheit gesichert. Analyst Thorne bewertet Talabat aktuell mit 11,5 bis 13,5 Milliarden Euro. Konkurrent Talabats ist unter anderem Jahez aus Saudi-Arabien.

(Bericht von Hadeel Al Sayegh und Federico Maccioni, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)