EQS-News: q.beyond steigert EBITDA um 2,1 Mio. € auf 2,2 Mio. €

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

q.beyond steigert EBITDA um 2,1 Mio. € auf 2,2 Mio. €



11.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond steigert EBITDA um 2,1 Mio. € auf 2,2 Mio. €

Q3 2024: Umsatz steigt auf 47,0 Mio. €, Free Cashflow erreicht 1,0 Mio. €

Für das Gesamtjahr ist nun ein Anstieg des EBITDA um deutlich mehr als 40 % auf 8 bis 10 Mio. € geplant

Köln, 11. November 2024 – q.beyond steigert dank konsequenter Umsetzung der „Strategie 2025“ und ungeachtet der Rezession in Deutschland die Ertragskraft weiter: Das EBITDA erhöhte sich im dritten Quartal 2024 um 2,1 Mio. € auf 2,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz des IT-Dienstleisters wuchs im Quartalsvergleich um 1,6 Mio. € auf 47,0 Mio. €, der Free Cashflow erreichte 1,0 Mio. € nach 1,1 Mio. € im dritten Quartal 2023. Die Nettoliquidität des schuldenfreien Unternehmens beläuft sich nun auf 38,7 Mio. €; dies entspricht 0,31 € je q.beyond-Aktie.

EBITDA verbessert sich im 9-Monats-Vergleich auf 6,4 Mio. € nach -0,1 Mio. €

Wie gut sich q.beyond im herausfordernden konjunkturellen Umfeld entwickelt, unterstreicht der 9-Monats-Vergleich: Das EBITDA summierte sich nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 6,4 Mio. € nach -0,1 Mio. € im Vorjahr. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum auf 141,4 Mio. € nach 138,5 Mio. €, der Free Cashflow auf 2,4 Mio. € nach 1,1 Mio. €. Auch im vierten Quartal 2024 wird das Unternehmen der Profitabilität Vorrang vor Wachstum einräumen und erwartet daher für das Gesamtjahr 2024 bei einem nachhaltig positiven Free Cashflow nun einen Anstieg des EBITDA um nicht nur mindestens, sondern deutlich mehr als 40 % auf 8 bis 10 Mio. € - und das bei einem Umsatz von eher rund 192 Mio. € als bis zu 198 Mio. €. Trotz der anhaltenden Rezession bewegt sich die Prognose damit unverändert in den zu Jahresbeginn genannten Spannbreiten von 8 bis 10 Mio. € für das EBITDA und 192 bis 198 Mio. € für den Umsatz.

q.beyond-CEO Thies Rixen erklärt: „q.beyond hält Kurs und steigert weiter die Ertragskraft. Profitabilität hat Vorrang vor Wachstum; dieser Grundsatz bewährt sich gerade unter den schwierigen Rahmenbedingungen.“ Mit der Anfang 2023 vorgestellten Strategie hat q.beyond das Geschäftsmodell fokussiert, die Schlagkraft im Vertrieb erhöht und mit „One q.beyond“ Prozesse und Strukturen vereinheitlicht. Im abgelaufenen Quartal stammten 72 % der Umsätze aus den fünf Fokusbranchen Handel, Logistik, produzierendes Gewerbe, Financial Services und öffentlicher Sektor. Zur Resilienz des Geschäftsmodells trägt darüber hinaus der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze bei, der sich im dritten Quartal auf 75 % belief.

Nearshoring- und Offshoring-Quote steigt auf 13%

Die höhere Ertragskraft beruht zu einem guten Teil auf den Fortschritten bei der Umsetzung von One q.beyond. Doppelstrukturen wurden abgebaut, der Einsatz interner Kapazitäten optimiert und der Anteil der Nearshoring- und Offshoring-Standorte ausgebaut. Die Nearshoring- und Offshoring-Quote stieg zum Ende des dritten Quartals 2024 auf 13 % im Vergleich zu 3 % Anfang vergangenen Jahres. q.beyond-Finanzvorständin Nora Wolters sieht den Ausbau der Standorte in Lettland, Spanien und Indien nicht nur als Hebel zur Steigerung der Effizienz: „Mit Near- und Offshoring begegnen wir dem Fachkräftemangel in Deutschland und stellen sicher, dass wir unsere Kunden jederzeit optimal bei ihrer digitalen Transformation unterstützen können.“

Die Erhöhung der Nearshoring- und Offshoring-Quote auf mindestens 20 % wird – genauso wie der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz sowie die Vertiefung des Branchenfokus – zu einer weiteren Steigerung der Ertragskraft im kommenden Jahr und darüber hinaus führen. 2025 will q.beyond einen Konzerngewinn erwirtschaften – und dies bei einer EBITDA-Marge von 7 % bis 8 % (2024 geplant: 4 % bis 5 %) und einem erneut nachhaltig positiven Free Cashflow.



Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

In Mio. € Q3 2023 Q3 2024 9M 2023 9M 2024 Umsatz 45,4 47,0 138,5 141,4 - Managed Services („Betrieb“) 31,3 32,9 94,2 99,5 - Consulting („Beratung & Entwicklung“) 14,1 14,1 44,3 41,9 Bruttoergebnis 6,9 7,6 21,2 23,8 EBITDA 0,1 2,2 -0,1 6,4 EBIT -3,6 -0,9 -10,5 -3,0 Konzernergebnis -4,0 -0,9 -11,7 -2,8 Free Cashflow 1,1 1,0 1,1 2,4 Nettoliquidität zum 30.09. 37,3 38,7 Beschäftigte zum 30.09. 1.127 1.101

Erläuterungen:

Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements“). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, KI und Security mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt: q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

11.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Richard-Byrd-Straße 4 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2026205

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2026205 11.11.2024 CET/CEST