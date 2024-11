Pfandbriefbank pbb sieht Licht am Ende des Tunnels

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hinkt nach den ersten neun Monaten beim Gewinn noch leicht hinter dem Vorjahr her und nimmt in diesem Jahr noch weniger Neugeschäft auf die Bücher als geplant.

Das Ergebnis vor Steuern summierte sich in den ersten drei Quartalen auf 87 (Vorjahr: 91) Millionen Euro, wie der Immobilienfinanzierer am Mittwoch in Garching bei München mitteilte. Bis zum Jahresende sollen es "deutlich" mehr als die 90 Millionen aus dem vergangenen Jahr werden. Der Gewinnrückgang lag an einer erhöhten Risikovorsorge von 140 (104) Millionen Euro, im dritten Quartal allein fiel sie mit 38 (83) Millionen aber deutlich niedriger aus als ein Jahr zuvor.

Vorstandschef Kay Wolf hofft auf eine Trendwende: "Wir beobachten, dass die Investmentvolumina auf noch niedrigem Niveau steigen, die Immobilienrenditen scheinen ihren Wendepunkt erreicht zu haben. Wir sehen zwar noch keine nachhaltige Wende, aber eine Bodenbildung mit positiver Geschäftsaktivität." Der Zerfall der Ampel-Koalition in Berlin sei schlecht: "Wir können uns diese Unsicherheit in Deutschland nicht leisten." Dagegen könne der Wahlsieg von Donald Trump dem US-Immobilienmarkt auch Rückenwind geben.

Beim Neugeschäft hält sich die pbb stark zurück: Mit 2,5 (4,2) Milliarden Euro lag es in den ersten neun Monaten weit unter Vorjahr, mit einer Marge von 240 (200) Basispunkten ist es aber profitabler als vor einem Jahr. Bis zum Jahresende peilt Vorstandschef Wolf nun 5,5 Milliarden Euro Neugeschäft an, eine halbe Milliarde weniger als geplant. Die noch fehlenden drei Milliarden seien aber machbar: "Wir haben eine starke Pipeline für das vierte Quartal." Damit soll das Volumen von Immobilienfinanzierungen in den Büchern wieder auf knapp unter 30 Milliarden Euro steigen; bis Ende September war es um zwei Milliarden auf 29,1 Milliarden Euro abgeschmolzen.

Wolfs Zuversicht steckte die Börsianer an: die pbb-Aktie kletterte am Mittwoch um 7,9 Prozent auf 5,35 Euro.

