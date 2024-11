Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Urteil/Shell

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Urteil/Shell:

"Jetzt ist es offiziell: Die Zeiten der grünen Wende sind vorbei. Zumindest in der Ölindustrie. Was vor drei Jahren noch als großer Sieg der Klimaaktivisten gefeiert wurde, hat ein Zivilgericht im niederländischen Den Haag am Dienstag wieder aufgehoben. Der Öl- und Gaskonzern Shell muss seinen CO2-Ausstoß nicht um 45 Prozent senken. Weder den seiner Kunden, noch den eigenen. Mit dem überraschenden Urteil wird nun offiziell bestätigt, was viele befürchtet haben. Steigende Kosten, Stellenabbau und sinkende Wachstumsraten haben die öffentliche Debatte bestimmt, der Kampf gegen den Klimawandel gerät dabei immer mehr ins Hintertreffen. Sehr zur Freude von Big Oil. Die großen Öl- und Gaskonzerne dieser Welt verbuchen Milliardengewinne, während Klimawissenschaftler das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung ausrufen."/yyzz/DP/ngu