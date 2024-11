OTS: VistaPrint.de / Neue Studie von VistaPrint und YouGov: Wie Werbeartikel ...

Neue Studie von VistaPrint und YouGov: Wie Werbeartikel die Markenwahrnehmung beeinflussen (FOTO) Hamburg (ots) - Für Unternehmen und Marken sind Werbegeschenke eine beliebte Maßnahme, die eigene Markenbekanntheit und Kundenbindung zu steigern. Welche Werbeartikel liegen aktuell im Trend und welche Eigenschaften sollten sie haben? Das beleuchtet eine neue, repräsentative Studie von VistaPrint (https://www.vistaprint.de/) , dem Druck- und Designpartner von Kleinunternehmen, und YouGov* deutschlandweit mit über 2.000 Teilnehmenden. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft - diese Weisheit gilt nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext. Ob eine kleine Tüte Süßigkeiten oder ein Regenschirm mit einem Markenlogo darauf verschenkt wird: Die meisten Menschen freuen sich über kostenlose Werbeartikel. Das geben 62 % der Teilnehmenden an, die von VistaPrint und dem Umfrageinstitut YouGov zum Thema Werbegeschenke befragt wurden. Werbegeschenke sind effektiv und kostengünstig Unternehmen und Marken haben mit Werbegeschenken ein sehr effektives und kostengünstiges Mittel zur Hand, um die Markenbekanntheit und Kundenbindung zu steigern: 81 % der Befragten, die in der Vergangenheit kostenlose Werbeartikel erhalten haben, nutzen diese Produkte ganz selbstverständlich im Alltag. So kommen sie immer wieder mit der Marke in Kontakt, die sie beschenkt hat - das Logo prägt sich ein. 76 % erinnern sich an den Absender des Werbegeschenks und 71 % geben sogar an, dass Werbegeschenke die Markenwahrnehmung positiv beeinflussen. Kleine Geschenke wirken lange nach Kein Wunder also, dass 42 % der Befragten, die in der Vergangenheit kostenlose Werbeartikel erhalten haben, anschließend Produkte derjenigen Marke gekauft haben. 46 % von ihnen haben die Marke sogar weiterempfohlen. Werbegeschenke können also unglaublich wertvoll für eine Marke sein - bei vergleichsweise geringem Invest. Denn sie wirken lange nach, und das direkt im privaten Umfeld von Konsument*innen. Die beliebtesten Werbeartikel 2024 In welche Werbeartikel sollten Marken nun investieren? Welche Produkte sind so beliebt, dass Konsumentinnen und Konsumenten sie gern nutzen würden? Auf diese Frage gaben die Befragten folgende Antworten: Ladegeräte / Powerbanks würden 33 % der Befragten gern bekommen, USB-Sticks sind bei 24 % beliebt, dicht gefolgt von Rucksäcken (23 %), Pullovern / Hoodies (18 %), Regenschirmen (17 %) und Stiften / Kugelschreibern (15 %). Welche Produkteigenschaften sind den Befragten besonders wichtig? Die Nützlichkeit der Werbeartikel steht für die Mehrheit der Befragten im Vordergrund (66 %), an zweiter Stelle spielt auch die Nachhaltigkeit des Produkts eine große Rolle (23 %). Die beliebtesten Geschenkartikel aus Sicht der Werbetreibenden Wenn man sich anschaut, welche Aufmerksamkeiten Werbetreibende tatsächlich verschenken, dann ist der Spitzenreiter der Stift / Kugelschreiber (44 %), gefolgt von einer Tragetasche (30 %), einem Notizblock (26 %) und Süßigkeiten (25 %). 52% der Befragten würden für einen Werbeartikel der Lieblingsmarke sogar Geld ausgeben Eine gute Nachricht zum Schluss für alle kleinen Unternehmen, die sich eine sehr treue Kundschaft aufgebaut haben: Ganze 52 % der Befragten würden sogar Geld für Produkte ausgeben, die das Logo ihrer Lieblingsmarke, ihres Lieblingscafés oder ihres Lieblingsshops tragen - also zum Beispiel den Thermobecher des Coffeeshops um die Ecke oder das T-Shirt des Fitnessstudios. "Die positive Wirkung von Werbegeschenken auf Markenwahrnehmung und -befürwortung in Deutschland ist wirklich beeindruckend, wie unsere aktuelle Studie in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt", so Sabine Leveiller, VP Marketing Europe bei VistaPrint. "Wir bei VistaPrint möchten Unternehmen dabei helfen, ihre Marken zum Leben zu erwecken und sich von anderen zu unterscheiden. Werbeartikel sind ein exzellentes Mittel, auf sich aufmerksam zu machen und im Umfeld von Konsumentinnen und Konsumenten sichtbar zu sein. Sie bieten eine große Chance, die Markenbekanntheit auf authentische und reale Weise zu steigern sowie Kundinnen und Kunden zu Fürsprechern einer Marke zu machen." Die Top 5 der Werbeartikel bei VistaPrint.de: 1. Ein kabelloses Ladegerät (https://www.vistaprint.de/werbeartikel/technologie/ kabellose-ladegeraete?swsquery=ladeger%C3%A4t&querycat=search_dropdown) mit Logo gibt es bei VistaPrint je nach Bestellmenge ab 4,68 Euro / Stück. 2. Der USB-Stick (https://www.vistaprint.de/werbeartikel/technologie/usb-flash-laufwerk) ist bei VistaPrint je nach Bestellmenge ab 3,28 Euro / Stück personalisiert erhältlich. 3. Einen Rucksack (https://www.vistaprint.de/kleidung-taschen/taschen/rucksaecke ?srsltid=AfmBOopoArQR3sQ25_fSfbVnj7jNVROj_GOLFhR90wBwfxYjbfCovgvG) mit Logo kann man bei VistaPrint je nach Bestellmenge ganz einfach ab 4,44 Euro / Stück gestalten und bestellen. 4. Ein Kapuzenpullover (https://www.vistaprint.de/kleidung-taschen/pullover-kapu zensweatshirts/alle-kapuzensweatshirts) mit einfarbigem Aufdruck kostet bei VistaPrint je nach Bestellmenge ab 13,60 Euro / Stück. 5. Einen Regenschirm (https://ots.de/05Dn1g) mit Logo im Siebdruckverfahren erhalten Kunden bei VistaPrint je nach Bestellmenge ab 4,62 Euro / Stück. Über VistaPrint VistaPrint ist der Design- und Printpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt - ihr einfacher Weg zu großartigem Design. Seit mehr als zwanzig Jahren nutzen zahlreiche Unternehmen den Service der Onlinedruckerei zum Personalisieren und Drucken hochwertiger Marketingprodukte: darunter Schilder, Kleidung & Textilien, Werbeartikel, Flyer, Postkarten, Visitenkarten und mehr. Sie nutzen außerdem vielseitige Lösungen für Websites und digitales Marketing. Mit VistaPrint können Gründer*innen, Kreativ- und Kleinunternehmen ihre Werbeartikel mit Hilfe benutzerfreundlicher digitaler Werkzeuge und Designvorlagen erstellen und anpassen oder professionelle Unterstützung beim Grafikdesign erhalten. VistaPrint ist ein Unternehmen von Cimpress (Nasdaq: CMPR). * Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum vom 20. bis zum 23.09.2024 insgesamt 2.038 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. 