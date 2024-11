Der Dax hat seinen Schlingerkurs am Freitag mit einem moderaten Verlust beendet. Letztlich sank der deutsche Leitindex um 0,27 Prozent auf 19.210 Punkte, nachdem er im Tagesverlauf komplett innerhalb der Handelsspanne vom Vortag geblieben war. Von oben begrenzten die 21-Tage-Linie und von unten die 50-Tage-Linie seine Kursentwicklung. Diese gelten als kurz- beziehungsweise mittelfristige Trendindikatoren. Der Rekord von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

Auf Wochensicht bewegte sich der Dax trotz deutlicher Schwankungen unter dem Strich ebenfalls kaum vom Fleck.

In Europa gab es ebenfalls negative Vorzeichen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,8 Prozent tiefer ins Wochenende, nachdem er sich am Donnerstag noch deutlich von einem Dreimonatstief erholt hatte. Die Börse in Zürich büßte noch mehr ein, während es in London bei einem knappen Minus blieb.

Der US-Leitindex Dow Jones verlor zum europäischen Handelsende 0,7 Prozent, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gut zwei Prozent einbüßte.

Redaktion onvista/dpa-AFX