Britischer Premier Starmer will sich bei G20 mit Chinas Xi treffen

LONDON/RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Der britische Premier Keir Starmer will beim G20-Gipfel im brasilianischen Rio de Janeiro mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zu "ernsthaften, pragmatischen Gesprächen" zusammenkommen. Das sagte Starmer nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA mitreisenden Journalisten auf dem Flug nach Rio. Demnach bestätigte das Büro des Premierministers das geplante Treffen. Es handle sich um die erste Zusammenkunft eines britischen Premiers mit Xi seit Theresa Mays China-Besuch 2018.

"Wir sind beide globale Akteure, globale Mächte, beide ständige Mitglieder des Sicherheitsrats und der G20", sagte Starmer demnach weiter. "Chinas Wirtschaft ist offensichtlich die zweitgrößte der Welt. Es ist einer unserer Handelspartner, und deshalb werde ich mit dem Präsidenten ernsthafte pragmatische Gespräche führen, wenn ich ihn treffe."

Es dürfte aber auch um den fast 1.000 Tage andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen. China unterhält enge Beziehungen zu Russland. "Es liegt im besten Interesse des Vereinigten Königreichs, sich auf der globalen Bühne zu engagieren - sei es durch den Aufbau starker und fruchtbarer Partnerschaften mit unseren engsten Verbündeten oder durch einen offenen Umgang mit denjenigen, deren Werte sich von unseren eigenen unterscheiden", sagte Starmer laut einer Mitteilung.

Der britische Premier ist nicht der Einzige, der angesichts einer instabilen Weltlage gute Beziehungen zu China aufrechterhalten will. Zuvor war US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der peruanischen Hauptstadt Lima mit Xi zusammengekommen./gma/DP/zb