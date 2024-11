Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu SPD zweifelt an Scholz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu SPD zweifelt an Scholz:

"(.) An der Parteibasis ist die Solidarität mit dem Kanzler wachsenden Zweifeln gewichen, denen jetzt das SPD-Urgestein Müntefering seine immer noch in der ganzen Partei gehörte Stimme lieh. Das Plädoyer des ehemaligen Parteivorsitzenden, auf einem Sonderparteitag über die Kanzlerkandidatur zu entscheiden, ist ein Aufruf an Scholz, auf diese zu verzichten. (.) Freiwillig aber würde Scholz nicht aufgeben. Sein Glaube an sich und an seine Fähigkeiten als Aufholjäger ist ungebrochen. Diejenigen in der SPD, die lieber mehr Diplomatie mit Moskau wollen, als Kiew mehr Waffen zu liefern, umwarb er schnell mit einem langen Telefonat mit Putin - der wie zum Hohn dem Gespräch schwerste Bombardierungen der Ukraine folgen ließ. (.)"/DP/jha