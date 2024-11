GNW-Adhoc: Bitwise Aptos Staking ETP nimmt heute den Handel an der SIX Swiss Exchange auf

^* Bitwise Aptos Staking ETP ist das erste Aptos-ETP, das an der SIX-Börse notiert wird. Es wird die in dem Produkt gehaltenen Aptos staken, um zusätzliche Renditen zu erzielen, die im ETP kumuliert werden. * Aptos ist eine ?produktionsreife" Hochleistungs-Blockchain, die für hohe Geschwindigkeit und Kosteneffizienz steht. Große Finanzinstitute und Verbrauchermarken arbeiten mit dieser Layer-1- Blockchain. * Durch die Übernahme der ETC Group im August und die jüngste Übernahme des institutionellen Staking-Anbieters Attestant (https://bitwiseinvestments.com/newsroom/bitwise-acquires-ethereum-staking- provider-attestant) hat Bitwise sein Kundenvermögen auf über 10 Milliarden US-Dollar gesteigert. 19. November 2024. Zürich/Frankfurt: Das Bitwise (https://bitwiseinvestments.com/eu)Aptos Staking ETP (Ticker: APTB; ISIN: DE000A4AJWU3) startet den Handel heute an der SIX Swiss Exchange(1). Die Börsennotierung verschafft Anlegern Investment-Zugang zu einer leistungsstarken Blockchain, die schnell auf über 8 Millionen monatliche Nutzer angewachsen ist, und unterstreicht die Führungsrolle von Bitwise im wachsenden Segment der Kryptoanlagen. Bitwise hat APTB entwickelt, damit sowohl institutionelle als auch für private Anleger über regulierte Märkte in das digitale Asset investieren können. Dabei wird die bestehende, erstklassige Infrastruktur für Krypto-Verwahrstelle, Depotbank, Wirtschaftsprüfer, Administrator und Staking genutzt. APTB ist vollständig hinterlegt und wird die zugrundeliegende Kryptowährung Aptos staken, um zusätzliche Erträge zu generieren, die im ETP akkumuliert werden. Die Benchmark für dieses ETP ist der Compass Aptos Total Return 90% Index (https://www.compassft.com/indice/apttr90/), der von Compass Financial Technologies SA bereitgestellt wird. Der Index misst die Rendite, die durch eine Investition in Aptos erzielt wird, die gleichzeitig zur Sicherung der Aptos- Blockchain eingesetzt wird. Dabei werden 90 Prozent des Indexes für das Staking eingesetzt, die Einsätze werden täglich aufgezinst. Bell Ringing Zeremonie an der Börse in Zürich Aptos und Bitwise feiern diese Markteinführung am 25. November mit einem Bell Ringing an der Zürcher Börse, an dem unter anderem Repräsentanten der Aptos Foundation und des Aptos Ökosystems sowie Hunter Horsley, CEO und Mitbegründer von Bitwise, teilnehmen werden. Aptos wurde im Jahr 2022 als leistungsstarke Layer-1-Blockchain eingeführt, zweieinhalb Jahre nach Solana und sieben Jahre nach Ethereum. Aptos wird aufgrund seiner bahnbrechenden Leistungsfähigkeit geschätzt, die Anwendungen im Unternehmensmaßstab ermöglicht. Aptos Labs, das maßgeblich an der Entwicklung der Blockchain beteiligt ist, wird von einem hochrangigen Team geleitet, das zuvor an der Blockchain-Initiative von Meta gearbeitet hat. Die Technologie wird von führenden institutionellen Investoren wie Andreessen Horowitz, Apollo Global Management, PayPal Ventures sowie Franklin Templeton Investments unterstützt. APTB ist das zehnte von Bitwise in Europa angebotene ETP und steht in einer Reihe erstklassiger Produkte, zu der auch das volumensstärkste und liquideste physisch besicherte Bitcoin-ETP (DE000A27Z304) und das schnell wachsende Ethereum Staking ETP (https://etc-group.com/products/etc-group-ethereum- staking/) (DE000A3G90G9) gehören. Nach der Einführung an der SIX plant Bitwise, das ETP auch an anderen führenden europäischen Börsen zu listen. Staking ist ein neuartiger Ansatz, um Erträge für Besitzer von Kryptoanlagen zu generieren. Wenn Token-Eigentümer ihre Token als Besicherung einsetzen, um Transaktionen in einem Proof of Stake (PoS) Blockchain-Netzwerk zu validieren, tragen sie zur Sicherheit der Blockchain bei und erhalten zusätzliche Token als Prämien. In vielerlei Hinsicht ist dies mit der Auszahlung von Dividenden bei Aktien vergleichbar. Weiterführende Informationen finden Sie in dem auf der Website von Bitwise veröffentlichten Staking-Leitfaden (https://etc- group.com/de/blog/guides/staking-guide/). Mit der Übernahme der ETC Group im August und der kürzlichen Akquisition des institutionellen Staking-Anbieters Attestant (https://bitwiseinvestments.com/newsroom/bitwise-acquires-ethereum-staking- provider-attestant) hat Bitwise sein Kundenvermögen auf über 10 Milliarden US- Dollar gesteigert. Das Unternehmen plant nun, sein europäisches Krypto-ETP- Portfolio unter der Market Bitwise umzubenennen und seine europäische Plattform mit weiteren erstklassigen Krypto ETPs zu erweitern. Das Produkt im Überblick +--------------+---------------------------+ | ETP Name | Bitwise Aptos Staking ETP | +--------------+---------------------------+ | Börsenkürzel | APTB | +--------------+---------------------------+ | ISIN | DE000A4AJWU3 | +--------------+---------------------------+ | Valor | 139573609 | +--------------+---------------------------+ | TER | 0,85% p.a. | +--------------+---------------------------+ - Ende - Über Bitwise Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet. Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu (http://www.bitwiseinvestments.com/eu).

Important information This press release does not constitute investment advice, nor does it constitute an offer or solicitation to buy financial products. This press release is issued by Bitwise Europe GmbH ("BEU"), a limited company domiciled in Germany, for information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to acquire financial products or cryptocurrencies. Before investing in crypto Exchange Traded Products ("ETPs"), potential investors should consider the following: Potential investors should seek independent advice and consider relevant information contained in the base prospectus and the final terms for the ETPs, especially the risk factors. ETPs issued by BEU are suitable only for persons experienced in investing in cryptocurrencies and risks of investing can be found in the prospectus and final terms available on www.etc-group.com (http://www.etcgroup.com/). The invested capital is at risk, and losses up to the amount invested are possible. ETPs backed by cryptocurrencies are highly volatile assets and performance is unpredictable. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The market price of ETPs will vary and they do not offer a fixed income or match precisely the performance of the underlying cryptocurrency. Investing in ETPs involves numerous risks including general market risks relating to underlying, adverse price movements, currency, liquidity, operational, legal and regulatory risks. -------------------------------------------------------------------------------- (1) Das ETP ist nur für in Europa ansässige Investoren handelbar. °