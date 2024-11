VideoDays in Köln: Creator sprechen über ihre Verantwortung

KÖLN (dpa-AFX) - Internet-Stars aus ganz Deutschland haben sich in Köln beim VideoDays Festival ausgetauscht. Beim laut Veranstalter "größten Klassentreffen der Social-Media-Branche" treffen Content Creator auf Akteure der Kreativ- und Medienbranche wie Produzenten, Medienhäuser und Agenturen.

"Der Wandel von hierarchischen Strukturen zu Netzwerken und Communitys, die wahnsinnig großen Einfluss auf die Gesellschaft und Wirtschaft haben, geht gerade erst los", sagte Tobias Schiwek, der Geschäftsführer des Medienunternehmens We Are Era, das den Branchentreff organisiert hat. Die Creator, die früher auch gerne Influencer genannt wurden, müssten sich ihrer Macht bewusst sein - gerade in politisch brisanten Zeiten und dem derzeitigen Wahlkampf in Deutschland.

Frage nach dem Umgang mit Verantwortung

"Aktuell haben wir eine sehr große Freiheit. Die Frage ist, wie wir als Branche mit dieser Freiheit und damit auch dieser Verantwortung gut umgehen. Wenn wir damit verantwortungsbewusst umgehen, stellt sich die Frage nach Regulierungen durch den Gesetzgeber meines Erachtens auch nicht", erklärte Schiwek.

Beim Branchentreff in Köln mit rund 1.200 Besucherinnen und Besuchern ging es um neue Digitaltrends und gesellschaftsrelevante Inhalte wie Nachhaltigkeit, Mental Health oder Radikalisierungstendenzen. Am Abend werden in 18 Kategorien die VideoDays Awards verliehen./tbm/DP/jha