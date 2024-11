Rheinmetall - Mit neuem Allzeithoch!

„Auf zu neuen Höhen“, titelten wir letzte Woche in Bezug auf die Rheinmetall-Aktie. Mit 610 EUR steht mittlerweile tatsächlich ein neues Allzeithoch zu Buche, womit das Papier gleichzeitig den Ausbruch aus der Schiebezone der letzten sieben Monate zwischen 460 EUR und 570 EUR vollzogen hat. Für einen validen Ausbruch in Form eines neuen Trendimpulses sprechen auch die wieder auseinanderlaufenden Bollinger Bänder. Zuvor hatten sich die Leitplanken des Volatilitätsindikators stark zusammengezogen, was in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für eine nachhaltige Kursbewegung darstellte. Auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“ signalisiert derzeit einen idealtypischen Aufwärtstrend. Letzteres unterstreicht auch der trendfolgende MACD, welcher gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergibt sich ein Anschlusspotenzial von rund 110 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 680 EUR. Um den Vorstoß in „uncharted territory“ nicht mehr zu negieren, gilt es in Zukunft, die alten Ausbruchsmarken bei 571,80/569,00 EUR zu verteidigen. Auf dieses Level können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements nachziehen.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

