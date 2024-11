UN-Klimagipfel: Außenministerin weiter krank

BAKU (dpa-AFX) - Auf der Weltklimakonferenz in Baku kann die erkrankte Außenministerin Annalena Baerbock auch am Donnerstag zunächst nicht in die Verhandlungen eingreifen. "Der Ministerin geht es weiterhin nicht gut", hieß es am frühen Morgen aus Kreisen der deutschen Delegation. Sie werde frühestens nachmittags erste Termine auf der COP29 wahrnehmen können.

Schon am Mittwoch war die Grünen-Politikerin ganztägig ausgefallen. Vertreten wurde sie vor dem Plenum von ihrer Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan.

Am Donnerstag wird Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in Aserbaidschan erwartet. Sie will auf die Rolle von Natur- und Artenschutz in der Klimakrise aufmerksam machen.

Auf der Konferenz von fast 200 Staaten, die planmäßig Freitagabend Ortszeit enden soll, geht es vor allem darum, wie stark die Klimahilfen für ärmere Staaten aufgestockt werden.

Die Fronten waren auch nach zehn Tagen Verhandlungen verhärtet: Entwicklungsstaaten fordern, dass die Industrieländer ehrgeiziger die Klimakrise bekämpfen und Billionen auszahlen. Die EU etwa tritt dagegen auf die Bremse und betont, man werde erst konkrete Summen anbieten, wenn andere Schlüsselfragen geklärt seien./swe/DP/zb