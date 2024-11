Versicherer Zurich hebt Renditeziel an - weiterhin hohe Dividende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group setzt sich wegen eines besseren Marktumfelds ein Jahr früher als geplant neue Ziele für die nächsten Jahre.

In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine um Sonderfaktoren bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROE) von mehr als 23 Prozent angestrebt, teilte der Schweizer Versicherer am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um über neun Prozent pro Jahr wachsen. Im dreijährigen Planungszeitraum sollen zudem in Summe mehr als 19 Milliarden Dollar Mittelzuflüsse erwirtschaftet werden. An der Dividendenpolitik hält der Konzern fest: Rund 75 Prozent des Nettogewinns sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wobei die zuletzt bezahlte Dividende als Untergrenze gilt. Zurich hatte zuletzt 26 Franken je Aktie ausbezahlt.

Das Geschäftsumfeld für die Versicherer hat sich in den letzten Jahren aufgehellt, begünstigt von höheren Zinsen und anziehenden Prämien als Rektion auf verheerende Naturkatastrophen und Inflation. "Als Ausdruck unserer wachsenden Zuversicht lancieren wir einen neuen Dreijahresplan mit den ehrgeizigsten Zielen in der Geschichte von Zurich", erklärte Konzernchef Mario Greco. "Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft für unsere Kunden und Aktionäre erheblichen Mehrwert schaffen werden."

Im Firmenkundengeschäft strebt Zurich bis Ende 2027 einen Betriebsgewinn von mehr als 4,2 Milliarden Dollar an. Im Mittelmarkt-Segment sollen die Bruttoprämien dann über zehn Milliarden Dollar liegen. In der Lebensversicherung peilt der Konzern ein Wachstum der Bruttoprämien im Vorsorgeschutzgeschäft von jährlich durchschnittlich acht Prozent an. Das wenig kapitalintensive fondsgebundene Geschäft soll weiter ausgebaut werden. Bei der US-Gesellschaft Farmers Exchange, für die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren erhält, erwartet der Konzern in den nächsten drei Jahren ein nachhaltiges Bruttoprämienwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Die neuen Ziele sind mit den bislang geltenden Vorgaben nur bedingt vergleichbar. Zurich hatte bislang basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern eine Eigenkapitalrendite von mehr als 20 Prozent angepeilt und das Ergebnis pro Aktie sollte im Schnitt um über zehn Prozent wachsen. Der Mittelzufluss im Zeitraum 2023 bis 2025 sollte 13,5 Milliarden Dollar übersteigen. Alle für die dreijährige Planungsperiode bis 2025 angestrebten Ziele wird das Unternehmen nach eigenen Angaben dieses Jahr übertreffen.

Zurich will kommendes Jahr die Finanzergebnisse sowohl im Vergleich zum aktuellen als auch zum neuen Plan ausweisen.

