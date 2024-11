Niederländischer Außenminister sagt Israel-Reise nach Netanjahu-Haftbefehl ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Amsterdam (Reuters) - Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp hat eine Reise nach Israel verschoben, nachdem sich sein Land zur Vollstreckung eines internationalen Haftbefehls gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bereit gezeigt hat.

"Unter den gegenwärtigen Umständen wurde beschlossen, nicht nach Israel zu reisen", hieß es in einer Erklärung vom Donnerstag, die in Absprache mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar getroffen wurde. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsidenten Netanjahu wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen. Auch der frühere israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant und das führende Hamas-Mitglied Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri wurden zur Fahndung von dem Gericht mit Sitz in Den Haag ausgeschrieben.

(Bericht von Charlotte Van Campenhout und Toby Sterling, geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson