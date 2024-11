Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine Erholung fortgesetzt. In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex 0,74 Prozent auf 19.464,90 Punkte und steuert damit auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es um 0,87 Prozent auf 26.408,26 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann knapp 0,9 Prozent. Als Kursstütze erwiesen sich die überwiegend guten internationalen Vorgaben.

"Die große Frage ist jetzt, ob es sich hier um eine Verschnaufpause, eine Stabilisierung oder gar eine Trendwende nach oben handelt", schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter QC Partners. Er erinnerte daran, dass der Dax in der vergangenen Woche erstmals nach vier negativen Wochen wieder einen Gewinn verbucht hatte.

Noch hat der Index seiner Meinung nach genug Zeit, den Monatsgewinn von aktuell zwei Prozent auszubauen. "Denn an sich genießt der November den Ruf als Monat der Weihnachtsrally", betonte Altmann. Zudem komme die Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump an den Börsen gut an, da sie einen schnellen Anstieg der amerikanischen Staatsverschuldung etwas unwahrscheinlicher mache./gl/zb