ROUNDUP: Viele Verletzte nach russischen Angriffen in Charkiw

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit schweren Angriffen aus der Luft überzogen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ging bei Telegram auf die Angriffe ein und forderte abermals Druck auf Russland durch Sanktionen und Waffenpakete für die Ukraine.

In der Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine stieg die Zahl der Verletzten durch einen Einschlag auf 23, schrieb der Militärgouverneur der Region Charkiw bei Telegram. Dem Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ist die Stadt mit einer umfunktionierten Flugabwehrrakete des Systems S-400 beschossen worden.

Bei einem Angriff in der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurden laut Staatsanwaltschaft acht Menschen verletzt. In der südostukrainischen Region Saporischschja wurden nach Angaben der Gebietsverwaltung ein Kind verletzt und Infrastruktureinrichtungen sowie Wohnhäuser beschädigt. Der Gouverneur Iwan Fedorow schrieb in der Nacht von einem massiven Drohnenangriff.

Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge sind die russischen Truppen zudem in der Nacht weiter in der Region Donezk vorgerückt und haben zwei Dörfer eingenommen. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion, steht derzeit aber stark unter Druck./ksr/DP/stk