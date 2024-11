Huawei bläst mit neuem "Mate 70" zu weiterem Angriff auf Apple

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Shenzhen/Peking/Shanghai (Reuters) - Im Kampf um Marktanteile auf dem wichtigen chinesischen Smartphone-Markt will Huawei mit dem neuen Flaggschiff "Mate 70" punkten.

Der chinesische Technologiekonzern stellte am Dienstag sein neues Handy vor, das den Angaben zufolge 40 Prozent mehr Rechenleistung mitbringt als das Vorgängermodell.

Das "Mate 70" konkurriert mit dem im September präsentierten "iPhone 16" von Apple. Der US-Konzern fällt in der Volksrepublik schon seit Längerem im Vergleich zur lokalen Konkurrenz zurück. So konnte Huawei den Absatz zum jüngsten chinesischen Shopping-Event "Singles' Day" in einem insgesamt schrumpfenden Markt steigern, während Apple einen Absatzeinbruch hinnehmen musste. Zuvor hatte Huawei dem US-Rivalen die Schau gestohlen, als es wenige Stunden nach der Vorstellung des "iPhone 16" das erste Z-förmig faltbare Smartphone präsentierte.

Zu technischen Details des "Mate 70" machte Huawei am Dienstag wie üblich keine Angaben. Diese werden meist später bekannt, wenn Spezialisten die Geräte auseinandernehmen und die Komponenten analysieren. Der Konzern hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem "Mate 60" für Aufsehen gesorgt, weil es trotz der US-Beschränkungen für Technologie-Exporte in die Volksrepublik westlichen Modellen ebenbürtig war. Einer Email vom Wochenende zufolge, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, soll das Embargo in den kommenden Tagen noch einmal verschärft werden.

