Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Gewalt an Frauen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Gewalt an Frauen:

"Wenn Täter zu Tätern geworden sind, ist es bereits zu spät. Und ja, es sind in den allermeisten Fällen Männer, die Täter werden. Deshalb ist Prävention mindestens genauso wichtig. Mädchen und Jungen sollten am besten schon sehr früh darüber aufgeklärt werden, wo Gewalt anfängt, wie sie sich äußert und wie man sich dagegen zur Wehr setzt. (...) Es darf nicht allein die Aufgabe von Frauen und Mädchen sein, Abwehrmaßnahmen zu erlernen. Es sollte auch für Jungen und Männer, die wegschauen, wenn in ihrem Umfeld Frauen geschlagen, vergewaltigt oder psychisch malträtiert werden, selbstverständlich sein, das Verhalten anzuprangern und zu verurteilen."/yyzz/DP/men