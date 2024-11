DAX 40 Ausblick: EU-Inflation zieht wieder an – Hoffen auf EZB

Für DAX-Anleger steht am Nachmittag ein Plus von rund 0,40 Prozent auf der Kurstafel. Börsianer setzen weiterhin darauf, dass der geldpolitische Gegenwind in der Eurozone trotz anziehender Teuerungsraten weiter nachlässt.

Anleger hoffen nun auf Impulse aus den USA nach „Thankgsgiving“ in einem verkürzten Handel.

Teuerung liegt 2,3 Prozent in Eurozone – EZB will am 12.12. über Leitzins entscheiden

Die Inflation in der Eurozone kletterte im November gegenüber dem Vorjahresmonat einer ersten Schätzung zufolge um 2,3 Prozent und damit so hoch wie erwartet, allerdings deutlich stärker als im Vormonat (2,0 Prozent). In diesem Zusammenhang könnten die Zinssenkungsfantasien wieder etwas an Schwung verloren haben. Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht weiterhin den Spagat zu meistern, auf der einen Seite die Teuerung zu bekämpfen, ohne den Wirtschaftsmotor dabei abzuwürgen.