Coca-Cola mit Trendwendesignal

Beim US-Brause-Hersteller Coca-Cola Co. scheint die Korrektur beendet zu sein. So zumindest zeigt dies der ADX-Indikator an.

Diese Aktiengesellschaft dürfte wohl bekannt sein. Coca-Cola ist der weltgrößte Hersteller von Softdrinks und kontrolliert rund 50 Prozent des Weltmarkts für alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit über 500 verschiedenen Marken und mehr als 3.500 Produkten ist das Unternehmen hinter der roten Dose in 200 Ländern tätig. Zu den bekanntesten Marken zählen Coca-Cola, Fanta, Sprite und Schweppes. Mittlerweile bietet das US-Unternehmen auch Energy-Drinks und unterschiedliche Milchprodukte an. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Unternehmen übernommen. Des Weiteren hat Coca-Cola vor Kurzem auch seine Präsenz auf dem Heißgetränkemarkt durch Übernahme von Costa, einem führenden Kaffeeunternehmen in Großbritannien, ausgebaut.

Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 70 und 73 US-Dollar drehte die Aktie bereits Anfang des dritten Quartals nach unten. Die Korrektur führte das Papier um knapp 17 % nach unten.

Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf ab 2019.

Abbildung 1 – The Coca-Cola Co. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 11.11.2019 bis 29.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Bereits bei dem ersten Anstieg auf über 70 US-Dollar ergab sich im ADX-Indikator (im Subchart zu sehen) ein oberes Trendwendesignal. Doch es dauerte noch einige Wochen und da-zu war noch ein zweites Überverkauft-Signal nötig, bevor Gewinnmitnahmen stärkerer Art einsetzen. In der Grafik sehen Sie diese beiden Signale als rote Abwärtspfeile eingezeichnet. Hierfür musste der ADX-Indikator zuvor einen grünen Status innehaben und auf über 50 gestiegen sein, um von dort aus dann zu fallen.

Mittlerweile weist der Indikator einen roten Status auf und im Zuge der Abwärtsbewegung wurde unlängst erneut die Marke von 50 überschritten. Ist der Indikator rot, indiziert dies einen bestehenden und stärkeren Aufwärtstrend. Wird während einer solchen starken Aufwärtsbewegung die Indikatormarke von 50 überschritten, kommt es zum Setup für ein Verkaufssignal. Dieses wird gegeben, wenn der Indikator gegenüber dem Vortag wieder fällt.

Dies ist nach der Trendwende nach oben im Bereich um 62 US-Dollar geschehen. Ein grüner Aufwärtspfeil zeigt Ihnen diese Trendwende an.

Bei Korrektheit des Trendwendesignales könnte sich für Sie der spekulative Kauf eines Faktor-Long-Optionsscheines lohnen, denn das Kaufsignal eröffnet Coca-Cola-Kurspotenzial bis in den Bereich der hellroten Widerstandszone ab 70 US-Dollar.

Für spekulativ eingestellte Anleger könnte das nachfolgend vorgestellte Faktor-Long-Zertifikat mit einem Hebel von zehn die richtige Wahl sein. Dies sollte so lange im Depot bleiben, bis die Aktie den hellroten Widerstandsbereich erreicht hat. Sollte die Aktie allerdings unterhalb des unlängst ausgebildeten Tiefs Bei 62 US-Dollar abrutschen, war das Kaufsignal falsch. Die Position ist dann umgehend zu schließen

