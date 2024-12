Großbritannien: Industriestimmung trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im November den dritten Monat in Folge verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,9 Punkte auf 48,0 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Eine erste Erhebung wurde damit überraschend nach unten revidiert. Ursprünglich hatte S&P einen Indexwert von 48,6 Punkte gemeldet und Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung dieser Schätzung erwartet.

Der Stimmungsindikator fällt damit weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Nach Einschätzung des S&P Global Market-Experte Rob Dobson habe unter anderem ein schwächeres Exportgeschäft belastet. Er verwies auf eine sinkende Nachfrage aus den USA, China und der EU./jkr/jha/