EQS-News: USU in Gartner®-Studie 2024 „Avoid These Licensing and Pricing Pitfalls When Negotiating Oracle Deals“ gelistet

Möglingen, 3. Dezember 2024



In der Gartner®-Studie „Avoid These Licensing and Pricing Pitfalls When Negotiating Oracle Deals“ wird USU als einer der meistgenutzten Drittanbieter für Software Asset Management (SAM)-Tools genannt.

Achim Rudolph, Senior Vice President & Managing Director Sales bei USU, kommentiert:

„Der intensive Austausch mit Kunden auf der diesjährigen Fachkonferenz SAMS Europe hat gezeigt, dass viele Oracle-Anwenderunternehmen großen Unterstützungsbedarf bei der Optimierung ihrer Lizenzstrategien haben. Besonders die jüngsten Änderungen bei Java-Lizenzierungsmodellen und die Herausforderungen rund um die Partitionierungsrichtlinien von Oracle wurden häufig thematisiert. Unternehmen berichten von Unsicherheiten im Umgang mit komplexen Lizenzmetriken und von unvorhergesehenen Kosten, die aus Software-Audits oder Veränderungen bei Lizenzrichtlinien resultieren können.“

„USU bietet nicht nur die Tools, sondern auch die Expertise, um Oracle-Lizenzierungstransparenz zu schaffen und langfristige Kosteneffizienz zu sichern. Unsere Kunden profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, die nicht nur aktuelle Compliance sicherstellen, sondern auch strategische Planung und Flexibilität ermöglichen“, so Rudolph weiter.

Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter https://www.usu.com

Gartner, Avoid These Licensing and Pricing Pitfalls When Negotiating Oracle Deals, 2024, Ezekiel Odubitan, Rob Wilkes, Chris Middlebrook, Jo Liversidge, Wendy Morin, Yoann Bianic, 22. November 2024.

Gartner disclaimer

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

USU Software AG

USU treibt als Full-Service-Partner und führender Anbieter im IT- und Customer Service Management die digitale Transformation von Organisationen voran. Unsere Lösungen schaffen Transparenz und Effizienz, optimieren Prozesse und ermöglichen verlässliche Entscheidungen. Dabei sorgen smarte Services, automatisierte Workflows und KI-basierte Anwendungen für Agilität, Wirtschaftlichkeit und minimierte Risiken. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Weitere Informationen: https://www.usu.com



Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Spitalhof 1 71696 Möglingen Deutschland

