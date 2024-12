EQS-News: Die Northern Data Group plant den Bau eines der leistungsfähigsten Rechenzentren für High-Performance Computing in den USA

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Northern Data Group plant den Bau eines der leistungsfähigsten Rechenzentren für High-Performance Computing in den USA



04.12.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Northern Data Group plant den Bau eines der leistungsfähigsten Rechenzentren für High-Performance-Computing in den USA



Erweiterung des Portfolios, um Nachfrage nach KI- und High-Performance-Computing-Lösungen zu decken

Geplante Leistung von 120 MW mit der Möglichkeit eines Kapazitätsausbaus auf bis zu 180 MW

Rechenzentrum schafft bis zu 100 neue Arbeitsplätze und stärkt die lokale Wirtschaft



Frankfurt/Main, Deutschland – 4. Dezember 2024 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „die Gruppe“), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing(HPC)-Lösungen, gab heute Pläne für ein leistungsfähiges Rechenzentrum in Maysville, Georgia, USA bekannt. Der neue Standort wird dazu beitragen, die Rechenanforderungen für die rasant steigende Nachfrage nach generativer KI und HPC zu decken. Gleichzeitig unterstreicht er das Engagement von Northern Data für die lokale Wirtschaft durch die Schaffung von bis zu 100 neuen Arbeitsplätzen.



Kim Wilmoth, Vertreterin des Stadtrats von Maysville, erklärte dazu:

„Wir freuen uns, dass Northern Data seine Präsenz in der Region Maysville ausbaut. Dieses Projekt ist ein Beispiel für das Wachstum in Jackson County, das sich positiv auf unsere Stadt auswirkt. Die vom Unternehmen zu leistenden Stromgebühren werden zur Unterstützung der städtischen Ausgaben verwendet. Wir freuen uns darauf, mit Northern Data beim Bau des Rechenzentrums zusammenzuarbeiten.“

Die Planung hat bereits begonnen, und nach Fertigstellung wird der neue, 63 Hektar große Standort 120 MW liefern können, wobei eine Erweiterung auf 180 MW möglich ist. Diese hochmoderne Anlage ist zukunftsorientiert, innovativ, mit hoher Dichte und flüssigkeitsgekühlt konzipiert und ermöglicht die nahtlose Integration der nächsten Generation von Infrastruktur und Technologien, die für Innovationen im Bereich KI und HPC grundlegend sind. Das Rechenzentrum soll im ersten Quartal 2027 vollständig in Betrieb genommen werden.



Gary Tinkler, Managing Director Data Center Infrastructure bei Northern Data, kommentierte:

„Der Standort Maysville ist ein wichtiger Bestandteil unserer Portfolioerweiterung. Die strategische Lage bietet einzigartige Vorteile, die es uns ermöglichen, erstklassige Lösungen umzusetzen. Diese innovativen Systeme stehen im Mittelpunkt unserer langfristigen Vision, die Effizienz von Rechenzentren zu revolutionieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Maysville, um sicherzustellen, dass die lokale Gemeinschaft von unserem Erfolg profitiert.

Als Vorreiter auf dem Gebiet der HPC-Infrastruktur sind die Rechenzentren der Northern Data Group speziell für einen möglichst nachhaltigen Betrieb ausgelegt. Die verbesserte Effizienz des Standorts Maysville erlaubt es den Kunden von Northern Data, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen, während lokale Gemeinden und nationale Stromnetze von einem besseren Zugang zu lokalen Energiequellen profitieren.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, erklärte dazu:

„Unsere Rechenzentren sind das Rückgrat der KI- und HPC-Lösungen, die unsere Kunden täglich entwickeln. Der neue Standort in Maysville wird die Rechenleistung und -kapazität der Northern Data Group erweitern, um mehr Raum für die Innovation unserer Kunden zu schaffen und die Entwicklung zuverlässiger und ökologisch nachhaltiger KI- und HPC-Infrastrukturen in den USA zu unterstützen.“

Diese Ankündigung knüpft an die bereits getätigten und laufenden Investitionen der Northern Data Group in den USA an, mit denen die lokalen Gemeinden und die gesamte Wirtschaft unterstützt werden, darunter:

Übernahme eines Rechenzentrums in Pennsylvania

Kauf eines 300-MW-Rechenzentrums in Corpus Christi, Texas

Bau einer 30-MW-Mining-Anlage in Grand Forks, North Dakota



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

04.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2043543

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2043543 04.12.2024 CET/CEST