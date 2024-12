Gründer insolventer Kryptobank Celsius bekennt sich teils schuldig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Im milliardenschweren Betrugsprozess gegen den Gründer der insolventen Kryptobank Celsius Network hat sich der Angeklagte teilweise schuldig bekannt.

Alex Mashinsky räumte am Dienstag Warenbetrug und die Manipulation der firmeneigenen Kryptowährung CEL ein. Er habe in einem Interview 2021 fälschlicherweise behauptet, die US-Behörden hätten das Sparprogramm "Earn" abgesegnet. In dessen Rahmen hatte Celsius Kunden Zinsen von bis zu 17 Prozent in Aussicht gestellt. "Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war", sagte Mashinsky. "Ich will versuchen, alles zu tun, um es wieder gut zu machen."

Als Teil seines Deals mit der Staatsanwaltschaft hat der Celsius-Gründer eingewilligt, gegen eine Strafe von 30 Jahren Haft oder weniger keine Berufung einzulegen. Dies ist das maximale Strafmaß für die Vergehen, denen er sich schuldig bekannt hat. Die Anklage hatte ihm ursprünglich weitere Taten vorgeworfen. Unter anderem soll er Millionen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Celsius hatte nach Massen-Abhebungen von Kundengeldern im Sommer 2022 Insolvenz angemeldet. Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, war im Frühjahr in einem ähnlichen Prozess zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

