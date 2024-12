Israel zu Angriff in Al-Mawasi: Hamas-Mitglieder getötet

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat weitere Details zu einem tödlichen Angriff auf eine von ihr ausgewiesene humanitäre Zone im Süden des Gazastreifens veröffentlicht. Dabei seien am Mittwoch mehrere Hamas-Mitglieder getötet worden, hieß es am Abend in einer Erklärung des Militärs.

Krankenhausangaben zufolge kamen bei dem Angriff in Al-Mawasi bei Chan Junis mindestens 20 Menschen ums Leben, darunter auch Minderjährige. Israels Armee habe dort Zelte von Vertriebenen getroffen, teilten Mitarbeiter der nahegelegenen Nasser-Klinik mit.

Keine Angaben zu möglichen zivilen Opfern

Über mögliche zivile Opfer bei dem Luftschlag machte Israels Militär zunächst keine Angaben. Unter den Getöteten sei ein hochrangiger Kommandeur der Terrororganisation, hieß es. Dieser soll den Angaben nach auch an der Unterdrückung palästinensischer Hamas-Kritiker sowie der Verfolgung queerer Menschen im Gazastreifen beteiligt gewesen sein.

Zuvor hatte Israels Militär bereits mitgeteilt, dass es nach dem Bombardement weitere Explosionen gegeben habe. Das deute darauf hin, dass in der Gegend Waffen getroffen worden seien.

Die Angaben ließen sich zunächst allesamt nicht unabhängig überprüfen.

In der Vergangenheit hatte das israelische Militär mehrfach in der humanitären Zone Al-Mawasi angegriffen. Ziel waren dabei eigenen Angaben nach etwa Kommandozentralen der Hamas./cir/DP/mis