Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges/Mot-clé supplémentaire

Die Vaudoise-Gruppe unterstützt das Start-up SaisiR, den Gewinner des GENILEM-Preises 2024



06.12.2024 / 12:12 CET/CEST





Lausanne, 6. Dezember 2024 – Seit fünf Jahren unterstützt die Gruppe Vaudoise Versicherungen den Wettbewerb «PRÊT? PARTEZ, PITCH!». Der Final wird vom Verein GENILEM organisiert und fand gestern in Genf statt. Das Gewinnerprojekt der diesjährigen Ausgabe heisst SaisiR und wird von der Vaudoise ein Jahr lang unterstützt. Die Expertinnen und Experten der Vaudoise werden das Start-up mit einem gezielten Mentoring begleiten und entsprechendes Wissen und Know-how für den Unternehmensstart zur Verfügung stellen.

«PRÊT? PARTEZ, PITCH!» ist ein Wettbewerb, der junge, innovative Unternehmerinnen und Unternehmer ins Zentrum rückt. Er wird von GENILEM organisiert, einem Verein, der das Wachstum von Jungunternehmen aus der Genferseeregion in verschiedenen Branchen fördert. SaisiR hat sich gegen sechs weitere Finalisten durchgesetzt und den mit CHF 30 000.– dotierten GENILEM-Preis gewonnen. Dieses Jahr haben sich über 90 Projekte für die sieben Finalistenplätze beworben. 151 Sekunden lang durften die Teilnehmenden ihr Projekt auf der Bühne «pitchen» und haben anschliessend die Fragen der Jury und des Publikums beantwortet. Gehirn und Arme wieder verbinden Jede vierte Person erleidet im Laufe ihres Lebens einen Schlaganfall. 25 % von ihnen leiden später unter Folgeschäden und können unter anderem ihre Arme nicht mehr richtig einsetzen. Einfache Alltagsgesten wie Ankleiden, Duschen oder Kochen können dann nicht mehr selbstständig ausgeführt werden. SaisiR bietet einen neuen therapeutischen Ansatz mit dem Ziel, die Verbindungen zwischen Gehirn und den oberen Gliedmassen wieder herzustellen. Das Unternehmen entwickelt eine Softwareplattform mit verschiedenen nicht-invasiven Neurotechnologien, um die Herstellung neuer Verbindungen zwischen Gehirn und Armen zu stimulieren, sodass Betroffene ihre Arme wieder einsetzen können. Das Jungunternehmen wird ein Jahr lang in einem auf ihre Projektbedürfnisse massgeschneiderten Mentoring-Programm von den Expertinnen und Experten für Unternehmensförderung von GENILEM und Fachleuten der Vaudoise Versicherungen begleitet. SaisiR profitiert so von einer gezielten Unterstützung, um seine Positionierung zu stärken und die Geschäftsentwicklung auf dem Markt zu beschleunigen. «Wir freuen uns, die Preisträgerin Claudia Bigoni ein Jahr lang zu begleiten. Das Projekt ist innovativ, weil es Technologie und Motorik verbindet, um Personen, die einen Schlaganfall erlitten haben, dabei zu helfen, ihre motorischen Fähigkeiten wiederzuerlangen», erklärt Pascal Hilty, Leiter der Business Unit Partner.

Website des Wettbewerbs PRÊT? PARTEZ, PITCH! Foto: ©Maud Guye-Vuillème

Foto (v.l.n.r.): Raphaël Produit, Jurymitglied, Claudia Bigoni, Preisträgerin, David Narr, Direktor von Genilem und Pascal Hilty, Leiter der Business Unit Partner



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Vaudoise Assurances Place de Milan 1001 Lausanne Schweiz Telefon: 0216188080 E-Mail: info@vaudoise.ch Internet: www.vaudoise.ch ISIN: CH0021545667 Valorennummer: 2154566 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2046057

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2046057 06.12.2024 CET/CEST