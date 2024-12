Holcim peilt für Nordamerika-Geschäft Zweitnotierung in der Schweiz an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Zementkonzern Holcim hat weitere Einzelheiten zur geplanten Abspaltung des Nordamerikageschäfts bekanntgegeben.

Die Aktionäre des Schweizer Unternehmens sollen auf einer Generalversammlung am 14. Mai 2025 grünes Licht für die Transaktion geben, wie Holcim am Freitag mitteilte. Der Spin-off solle dann bis zur Jahresmitte vollzogen werden. Holcim bekräftigte, dass das Nordamerikageschäft an der New York Stock Exchange notiert werden solle. Neu hieß es, dass zusätzlich eine Notierung an der Schweizer Börse geplant sei. Damit solle den Bedürfnissen europäischer Investoren Rechnung getragen werden.

Holcim hatte im Januar angekündigt, dass das Nordamerika-Geschäft im Zuge einer der größten Transaktionen der Baustoffbranche verselbstständig und börsennotiert werden solle. Holcim wird damit in Zukunft keine Beteiligung an dem Geschäft mehr halten, das früheren Firmenangaben zufolge auf einen Börsenwert von über 30 Milliarden Dollar kommen könnte. Die Aktionäre würden damit auch die Anteilseigner des neuen Konzerns. Viele US-Unternehmen der Baustoffbranche kommen auf höhere Bewertungen als ihre europäischen Rivalen. Holcim erklärte, das abgespaltene Geschäft werde nach dem Rechnungslegungsstandard US-GAAP berichten und eine Aufnahme in entsprechende US-Aktienindizes anstreben.

