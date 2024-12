EQS-News: DATAGROUP zur Entwicklung der Shareholder Value Maßnahmen

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

DATAGROUP zur Entwicklung der Shareholder Value Maßnahmen



09.12.2024

Pliezhausen, 09.12.2024. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat am 16. November 2024 ein umfangreiches Programm zur Steigerung des Shareholder Value bekannt gegeben. Der Aktienkurs hatte darauf sehr positiv reagiert. Dieses enthielt unter anderem auch das nunmehr abgelaufene Aktienrückkaufprogramm. Außerdem wurden die am 21. November 2024 vorgelegten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 vom Kapitalmarkt positiv aufgenommen.

Im Rahmen dieses freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots wurden der Gesellschaft 50.756 Aktien zum Preis von EUR 42,13 angedient; das entspricht 0,6 % des Grundkapitals. Damit hält die DATAGROUP SE nun insgesamt 68.297 eigene Aktien (entsprechend ca. 0,8 % des Grundkapitals). Die eigenen Aktien können für alle gesetzlichen Verwendungsoptionen wie die Einziehung, die Verwendung zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und auch für Mitarbeiteraktienprogramme verwendet werden.

„Wir haben mit den vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024 gezeigt, dass man mit unserem Geschäftsmodell auch in herausfordernden Zeiten organisch wachsen kann. Das differenziert uns deutlich von unseren Mitbewerbern. Auch im angelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 wollen wir weiter wachsen, unsere Aktionäre zukünftig an unseren Geschäftserfolgen entsprechend beteiligen und den Shareholder Value weiter steigern“, so DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel.

Vor dem Hintergrund der sehr positiven Entwicklung wird der Vorstand noch über mögliche weitere Maßnahmen, wie ein erneutes Rückkaufangebot beziehungsweise Rückkehr zur bisherigen Dividendenpolitik, entscheiden.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

Presse / Investor*innenkontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S

