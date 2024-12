Palantir Technologies - Wie ein Schweizer Uhrwerk

Mit 80,83 USD hat die Palantir-Aktie zum Wochenauftakt zum x-ten Mal ein neues Allzeithoch erreicht. Per Saldo zählt der Technologietitel zu den absoluten „Highflyern“ des Jahres bzw. zu den Dauerbrennern im „HSBC Daily Trading“. Ein neues Rekordlevel sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Gleichzeitig wird dadurch der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend untermauert. Dennoch gewinnt, wenn ein Trend derart ins Laufen kommt, ein striktes Money Management mehr und mehr an Bedeutung. Das gilt insbesondere, vor dem Hintergrund eines rekordhohen trendfolgenden MACD sowie eines tief im überkauften Terrain notierenden RSI. Bei genauem Hinsehen hat der Oszillator sogar das höchste Niveau der noch recht jungen Börsengeschichte der Palantir-Aktie erreicht (siehe Chart). Gleichzeitig sind die Bollinger Bänder stark geweitet, was kurzfristig ebenfalls für einen heißgelaufenen Trend spricht. Je nach Risikoneigung können Anlegerinnen und Anleger zur Absicherung entweder das alte Allzeithoch bei 66,00 USD oder aber die Parallele zum Aufwärtstrend seit Januar 2023 (akt. bei 61,08 USD) heranziehen. Ein Rückfall in den Basishaussetrendkanal würde für ein echtes strategisches Stoppschild sorgen.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

